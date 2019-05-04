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  • 04.05.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 13:41

Irak 'de 'a karşı gizli operasyon düzenledi! Bağdadi kaçtı...

Irak İçişleri Bakanlığı, 'nin iç kesiminde terör örgütü 'a karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgüt lideri 'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu.

Gizli operasyonu duyurdular!

Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Genel Müdürü Ebu Ali es-Sabri, ülkenin resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, istihbarata bağlı Şahin Biriminin, ordu ve 'nin desteğiyle 'nin iç kesiminde terör örgütü 'a karşı gizli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyonda DEAŞ'ın yeni hücreler kurması ve organize olmasının engellenip, bazı mensupların da öldürüldüğünü belirten Sabah, " ve onunla birlikte olan teröristler, gizli operasyon başladığı sırada bölgeden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Sabah, operasyonun Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığına dair bilgi vermezken, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.

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