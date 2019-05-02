Edirne Jandarması tarafından yarı baygın, darp edilmiş ve yarı çıplak halde bulunan Süfyan Muhammet (26) ve Ali Bali (18) hastaneye götürüldü. Burada bitkin haldeki iki Pakistanlı'nın sırtlarındaki derin yaralarına müdahale edildi.





Süfyan Muhammet, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Dimetoka bölgesinde Yunan polisince yakalandığını ve darp edilerek, elbiseleri ile paraları alınıp Türkiye'ye zorla gönderildiğini iddia etti. Süfyan Muhammet, "Çok zulmetti Yunan bize. Canları istedikçe dövdüler, Türkiye'ye zorla attılar. Burada bize asker çok iyi davrandı. Elbiselerimize el koydukları için yarı çıplaktık, burada bize elbise buldular, karnımızı doyurdular, hastaneye götürdüler. Allah razı olsun." dedi.





Yunanistan tarafından darp edildiğini iddia eden diğer düzensiz göçmen Ali Bali de, Yunan güvenlik güçlerince dövülmesi sonrası Meriç üzerinden Türkiye'ye zorla gönderildiğini iddia etti. "Geri itme/push back" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi.





Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletlerİşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.