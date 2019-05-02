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  • 02.05.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 22:47

Bu ay görüşülecek! araçları yasaklıyor

’da çevre ve hava kirliğinin başlıca sebeplerinden biri olarak taşıtlar gösteriliyor. basını dizel ve benzinli araçların, başkent Amsterdam'da 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacağı duyurdu.

Hollanda dizel ve benzinli araçları yasaklıyor

'nın başkenti 'da sigara, kötü beslenme ve egzersiz eksikliğinden sonra en büyük sağlık problemi riskinin çevre ve olduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, çevre ve hava kirliliğinin en büyük nedeninin ise taşıtlar olduğu belirtildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YAYGINLAŞACAK
Yerel medya, 2020'ye kadar 15 yılını doldurmuş tüm taşıtların trafikten kaldırılacağını, 2030'a kadar ise tüm dizel ve benzinli taşıtların yasaklanacağını duyurdu. Bu planın ise Mayıs ayı sonunda şehir konseyinde masaya yatırılacağı duyurulurken; yasaklamanın elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

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