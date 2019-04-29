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  • 29.04.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 21:46

Terör Örgütü lideri Ebubekir el Bağdadi 5 yıl sonra ilk kez görüntü verdi

Terör Örgütü lideri Ebubekir el Bağdadi olduğu düşünülen bir kişi yayınladığı görüntülü mesajında DEAŞ militanlarının öldürülmeleri ve hapse atılmaları nedeniyle intikam sözü verdi.

5 yıl sonra ilk kez görüntü verdi

Bu, Ebubekir el Bağdadi'nin 5 yıl aradan sonra yayınlanan ilk görüntülü mesajı.

Bağdadi, 2014 yılının Temmuz ayında Musul'daki El Nuri Camii'nde yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak'ta kontrolü altındaki bölgelerde "hilafet" ilan etmesinden beri görülmemişti.

En son geçen yıl Ağustos ayında Bağdadi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

O ses kaydında 'ın Suriye ve Irak'taki toprak kaybından endişelenilmemesi gerektiği çağrısını yapan Bağdadi, bu sefer yenilgiyi kabullenmiş görünüyor.

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