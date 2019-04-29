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'da şehrinde gerçekleşen bir defileye çıkan manken podyumda öldü! İşte o anlar

Ölümüne yürüdü

'da şehrinde gerçekleşen bir defilede podyuma çıkan manken Tales Soares (26) yürüdüğü sırada yere düştü. Sağlık ekiplerinin yardımına koştuğu genç adam kurtarılamadı. Defileye katılan davetlilerin, Soares'in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandı. Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

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