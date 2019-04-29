Brezilya'da Sao Paulo şehrinde gerçekleşen bir defilede podyuma çıkan manken Tales Soares (26) yürüdüğü sırada yere düştü. Sağlık ekiplerinin yardımına koştuğu genç adam kurtarılamadı. Defileye katılan davetlilerin, Soares'in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandı. Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.