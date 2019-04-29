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  • 29.04.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 17:58

'den açıklaması: Çuvalladık

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili , uçuşların maliyeti ve yedek parça açısından programı konusunda çuvalladıklarını açıkladı.

ABD'den F-35 açıklaması: Çuvalladık

Savunma Bakan vekili programının çuvalladığını söyledi. Shanahan programın, uçuşların maliyeti ve yedek parça açısından sorunlu olduğunu belirtti.

Shanahan bu açıklamaları yaparken "muhteşem" olarak tanımladığı savaş uçağını değil, programın genelini kasettiğini belirtti.

Soruşturma daha önce yönetici olarak çalıştığı Boeing firmasını, F-35'lerin ana üreticisi karşısında kayırdığı iddiasıyla başlatılmıştı.

Shanahan soruşturmanın sonunda aklandı. Komisyon ayrıca Shanahan'ın F-35 programıyla ilgili sözlerinin "diğer üst düzey hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla uyumlu olduğuna" karar verdi.

'YÜZDE 30'U YEDEK PARÇA SORUNLU'
Shanahan'ın kaygıları, ABD Sayıştayı'nın yayımladığı raporda da yer aldı. Raporda Mayıs-Kasım 2018 döneminde F-35'lerin yaklaşık yüzde 30'unun yedek parça sorunu nedeniyle uçamadığı belirtildi.

ABD Sayıştayı uçakların tedarik zincirindeki sorunlara ilişkin kaygılarını da kayda geçirdi. 60 yıllık ömrü olduğu belirtilen F-35'lerin toplam bakım maliyetinin 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

Raporda "F-35 uçakları bir savaş uçağının gereklerini yerine getiremiyor. Yani arzu edildiği kadar sık uçurulamıyor" denildi.

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