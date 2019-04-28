Birçok ülkede darbeler ve suikastlerin ana kumanda odasında yer alan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Instagram hesabı açtı ve ilk fotoğrafı paylaştı. CIA sözcüsü, CBS'e yaptığı açıklamada Instagram üzerinden genç yeteneklere ulaşmayı hedeflediklerini söylerken, "Hesap üzerinden ajanların hayatına dair gözlem olanağı vereceğiz ancak gizli konumlardan selfie konulacağına dair söz veremeyiz" dedi. CIA Direktörü Gina Haspel, hesabın açılacağını Alabama'daki Auburn Üniversitesi'ndeki bir sorucevap seansı sırasında açığa çıkarmıştı.
Haspel'e göre hesabın açılmasının amacı istihbarat servisinin modern çağa ayak uydurarak dijitalleştiğinin bir kanıtı. Ancak yeni sosyal medya hesabıyla CIA'in daha çok esprili ve ironik tarafının ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yayınlanan ilk fotoğrafla ilgili birçok yorum yapıldı. Fotoğrafın altına, "Tek gözle de olsa casusluk yapabiliriz" mesajını paylaşan CIA'e tepki de oldu.
Haspel'e göre hesabın açılmasının amacı istihbarat servisinin modern çağa ayak uydurarak dijitalleştiğinin bir kanıtı. Ancak yeni sosyal medya hesabıyla CIA'in daha çok esprili ve ironik tarafının ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yayınlanan ilk fotoğrafla ilgili birçok yorum yapıldı. Fotoğrafın altına, "Tek gözle de olsa casusluk yapabiliriz" mesajını paylaşan CIA'e tepki de oldu.
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