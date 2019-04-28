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  • 28.04.2019 08:28
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 08:28

'de Netanyahu'yu çıldırtan karikatür

Gazetesi, İsrail Başbakanı 'ya Trump tarafından tasma takılarak gezdirmesini karikatürleştirdi.

ABD'de Netanyahu'yu çıldırtan karikatür

Başkanı ile İsrail Başbakanı 'nun yakın işbirliği, ABD medyasında tiye alınıyor.

Ülkenin öncü gazetelerinden The 'ın Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkiyi İsrail'den tepi çekecek boyutta bir karikatür sayfasına taşıdı.

NETANYAHU'YU KÖPEK YAPTILAR
Karikatürde Trump'ın Netanyahu'nun boynuna bir tasma geçirerek köpek gibi gezdirmesi İsraillileri sinirlendirdi.

NEW YORK TİMES ÖZÜR DİLEDİ
Yaşanan bu gelişmelerden sonra New York Times'tan bugün yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı" ifadesi kullanıldı.

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