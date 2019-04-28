ABD'de Netanyahu'yu çıldırtan karikatür

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın işbirliği, ABD medyasında tiye alınıyor.

Ülkenin öncü gazetelerinden The New York Times'ın Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkiyi İsrail'den tepi çekecek boyutta bir karikatür sayfasına taşıdı.

NETANYAHU'YU KÖPEK YAPTILAR

Karikatürde Trump'ın Netanyahu'nun boynuna bir tasma geçirerek köpek gibi gezdirmesi İsraillileri sinirlendirdi.

NEW YORK TİMES ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan bu gelişmelerden sonra New York Times'tan bugün yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı" ifadesi kullanıldı.