Ukrayna'da 21 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi oldu, rakibi Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kaldı. Büyük zaferin ardından Zelenskiy, tatil için Türkiye'yi seçti. Sosyal medyadan "Türkiye'ye uçuyorum. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanının, Bodrum Güvercinlik'teki 5 yıldızlı otele geldiği, çocuklar için eğlence festivali düzenleyeceği öğrenildi. Otelde iki gün konaklaması beklenen Zelenskiy'in Pazar günü ülkesine dönmesi bekleniyor.
Zelenskiy'nin seçim zaferinin resmi açıklaması 1 Mayıs'ta yapılacak, o tarihinden itibaren 30 gün içinde yeni başkan göreve başlayacak. Öte yandan Zelenskiy'nin zaferinin ardından Rusya'dan da ılımlı açıklamalar yapılmıştı. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yeni yönetime sağduyu çağrısı yapmıştı.
Zelenskiy'nin seçim zaferinin resmi açıklaması 1 Mayıs'ta yapılacak, o tarihinden itibaren 30 gün içinde yeni başkan göreve başlayacak. Öte yandan Zelenskiy'nin zaferinin ardından Rusya'dan da ılımlı açıklamalar yapılmıştı. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yeni yönetime sağduyu çağrısı yapmıştı.
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