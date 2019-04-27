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Zelenskiy zaferi sonrası 'de

Komedyen , Ukrayna’da devlet başkanlığı lerinden galip çıktı. Soluğu ’nin tatil cenneti ’da aldı....

Komedyan gelip yattı
Ukrayna'da 21 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı lerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi oldu, rakibi Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kaldı. Büyük zaferin ardından Zelenskiy, tatil için 'yi seçti. Sosyal medyadan "Türkiye'ye uçuyorum. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum" mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanının, Güvercinlik'teki 5 yıldızlı otele geldiği, çocuklar için eğlence festivali düzenleyeceği öğrenildi. Otelde iki gün konaklaması beklenen Zelenskiy'in Pazar günü ülkesine dönmesi bekleniyor.



Zelenskiy'nin seçim zaferinin resmi açıklaması 1 Mayıs'ta yapılacak, o tarihinden itibaren 30 gün içinde yeni başkan göreve başlayacak. Öte yandan Zelenskiy'nin zaferinin ardından 'dan da ılımlı açıklamalar yapılmıştı. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yeni yönetime sağduyu çağrısı yapmıştı.

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