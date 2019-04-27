Trump rakibine böyle meydan okudu: Kıpır kıpırım

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri öncesinde propaganda çalışmalarına başladı.

Eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı, Demokrat Joe Biden'ın başkanlık yarışına katılması, Trump'ın siyasi ajandasına da damgasını vurdu. Her fırsatta Biden'la rekabete giren Trump, son olarak verdiği bir röportajda yine olay yaratan sözlere başvurdu.

"KIPIR KIPIRIM"

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki Trump'a, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı, 76. yaşını süren Biden'ın ABD Başkanlığı yapmak için çok yaşlı olduğunu ima ederek "Ben genç ve kıpır kıpır bir erkeğim" sözlerini sarfetti.

Açıklamasının hemen ardından sözü, kendisinden 4 yaş büyük rakibi Joe Biden'a getiren Trump, "Joe'ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum" yorumunda bulundu.