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  • 27.04.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 17:25

Trump rakibine böyle meydan okudu: Kıpır kıpırım

’de, Kasım 2020 başkanlık leri için geri sayım başlarken Trump ve Demokrat aday arasındaki söz düelloları, sürece damgasını vurmaya devam ediyor.

Trump böyle meydan okudu: Kıpır kıpırım

Başkanı , 2020 leri öncesinde propaganda çalışmalarına başladı.

Eski Başkan 'nın yardımcısı, Demokrat 'ın başkanlık yarışına katılması, Trump'ın siyasi ajandasına da damgasını vurdu. Her fırsatta Biden'la rekabete giren Trump, son olarak verdiği bir röportajda yine olay yaratan sözlere başvurdu.

"KIPIR KIPIRIM"
'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki Trump'a, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı, 76. yaşını süren Biden'ın ABD Başkanlığı yapmak için çok yaşlı olduğunu ima ederek "Ben genç ve kıpır kıpır bir erkeğim" sözlerini sarfetti.

Açıklamasının hemen ardından sözü, kendisinden 4 yaş büyük rakibi Joe Biden'a getiren Trump, "Joe'ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum" yorumunda bulundu.

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