Antakyalı Melih Abdülhayoğlu (51) dünyayı fethetti! Liseyi Antakya'da bitiren Abdülhayoğlu, üniversite için İngiltere'ye gitti. Elektronik bilgisi çok iyiydi. İlk icadını üniversitedeyken geliştirdi. Tek tuşla klavye ve dili değiştiren bir yazılım üretti.

Başarı merdivenlerini hızla tırmanan Abdülhayoğlu, daha sonra ABD'ye gitti. 1998'de merkezi New Jersey'de bulunan dünyaca ünlü internet güvenlik şirketi Comodo'yu kurarak tarihe geçti. Siber güvenlik alanında dünyanın en büyük şirketi olan Comodo'nun CEO'su Abdülhayoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesine girdi.

Serveti 1.8 milyar dolara yükseldi. Başarılı işadamı, son günlerde New Jersey'de inşaatına başlanan ve bittiğinde Beyaz Saray'ı anımsatacak olan konağıyla adından söz ettirdi. İş makineleri, Türk işadamının satın aldığı 60 bin metrekarelik arsa üzerindeki evleri yerle bir etti. Daha sonra konağın yapımına geçildi. Türk işadamının yapımı süren 'sarayında', 8 yatak odası, 11 araçlık galeri ve kapalı yüzme havuzu olacağı bildirildi.

1.8 MILYAR dolar serveti bulunan Abdülhayoğlu'nun siber güvenlik şirketi "Comodo", NASA, New York Borsası, Sony, Harvard ve Michigan Üniversitesi gibi seçkin finans, bankacılık, eğitim ve devlet kurumlarının dijital güvenliğini sağlıyor.