Bugünkü
Takvim

Melih Abdülhayoğlu, ’de ’ı andıran bir konak yaptırmak için çalışmalara başladı

Melih Abdülhayoğlu, Antakya’dan başlayıp, Amerika’ya uzanan başarı öyküsünün kahramanıydı. Kurduğu şirketi Comodo ile dünyayı salladı. Serveti 1.8 milyar dolara ulaştı. , ’de ’ı andıran bir konak yaptırmak için çalışmalara başladı...

New saray!

Antakyalı Melih Abdülhayoğlu (51) dünyayı fethetti! Liseyi Antakya'da bitiren Abdülhayoğlu, üniversite için İngiltere'ye gitti. Elektronik bilgisi çok iyiydi. İlk icadını üniversitedeyken geliştirdi. Tek tuşla klavye ve dili değiştiren bir yazılım üretti.

Başarı merdivenlerini hızla tırmanan Abdülhayoğlu, daha sonra ABD'ye gitti. 1998'de merkezi New Jersey'de bulunan dünyaca ünlü internet güvenlik şirketi Comodo'yu kurarak tarihe geçti. alanında dünyanın en büyük şirketi olan Comodo'nun CEO'su Abdülhayoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesine girdi.

Serveti 1.8 milyar dolara yükseldi. Başarılı işadamı, son günlerde 'de inşaatına başlanan ve bittiğinde 'ı anımsatacak olan konağıyla adından söz ettirdi. İş makineleri, satın aldığı 60 bin metrekarelik arsa üzerindeki evleri yerle bir etti. Daha sonra konağın yapımına geçildi. Türk işadamının yapımı süren 'sarayında', 8 yatak odası, 11 araçlık galeri ve kapalı yüzme havuzu olacağı bildirildi.
1.8 MILYAR dolar serveti bulunan Abdülhayoğlu'nun siber güvenlik şirketi "Comodo", , Borsası, Sony, Harvard ve gibi seçkin finans, bankacılık, eğitim ve devlet kurumlarının dijital güvenliğini sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMilyarder Türk Melih Abdülhayoğlu, New Jersey’de Beyaz Saray’ı andıran bir konak yaptırmak için çalışmalara başladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri