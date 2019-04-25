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Cumhurbaşkanlığı’nın sergisi, ’da açıldı! İngilizler kuyruk oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı’nın sergisi, ’da açıldı. İngilizler, sanatçının fotoğraflarını görebilmek için galerinin önünde sıralandı.

Ara kuyruğu

Efsane fotoğrafçı , geçen yıl aramızdan ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı ustanın eserlerini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. ve Daily SABAH'ın medya sponsorluğunda Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleşen "Dünya Başkentlerinde Ara Güler Sergileri"nin birincisi, 'da açıldı. Saatchi Galeri'de kapılarını açan sergide Güler'in 39 fotoğrafı ile 14 porte yer aldı. İngilizler sergiyi görebilmek için adeta sıralandı. Galerinin önünde uzayıp giden kuyruk, dikkatlerden kaçmadı. Sergi Londra'nın ardından , Kyoto, , Roma ve Mogadişu'da da açılacak.

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