Efsane fotoğrafçı Ara Güler, geçen yıl aramızdan ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı ustanın eserlerini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. SABAH ve Daily SABAH'ın medya sponsorluğunda Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleşen "Dünya Başkentlerinde Ara Güler Sergileri"nin birincisi, Londra'da açıldı. Saatchi Galeri'de kapılarını açan sergide Güler'in 39 İstanbul fotoğrafı ile 14 porte yer aldı. İngilizler sergiyi görebilmek için adeta sıralandı. Galerinin önünde uzayıp giden kuyruk, dikkatlerden kaçmadı. Sergi Londra'nın ardından Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da da açılacak.