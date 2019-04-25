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Alman uyruklu Rus vatandaşı (29), ABD'de kendisini milyarder kızı olarak tanıttı

Anna'sının' gözü
Alman uyruklu Rus vatandaşı (29), ABD'de kendisini milyarder kızı olarak tanıttı. Kendisine 68 milyon dolar miras kaldığı yalanını attı. Bu şekilde sosyetesini, sanat galerisi kurma yalanıyla kandırdı. 10 ay boyunca sosyeteyi ve işletmeleri toplam 275 bin dolar dolandırdı. Hırsızlık ve sahtecilikten tutuklandı. Mağdurlar, "Bizden çaldıklarıyla lüks içinde yaşadı" ifadesini kullandı. İddiaları reddeden Sorokin'e dava açıldı. Anna, duruşmalarda giydiği şık kıyafetlerle de adından söz ettirmeyi başardı. Anna Sorokin'in duruşmada giydiği kıyafetleri için özel bir stilist tuttuğu ortaya çıktı.

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