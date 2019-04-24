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  • 24.04.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 16:51

Putin'den o bölgeye Rus pasaportu kolaylığı

Devlet Başkanı , 'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'den o bölgeye Rus pasaportu kolaylığı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, insani amaçlarla Rus vatandaşlığına başvuruda bulunanlara kolaylık tanınması yönündeki kararnameyi onayladı.

Kararnamede, 'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sürekli ikamet edenlerin Rus vatandaşlığına kabulü için basitleştirilmiş şekilde başvuru yapma hakkına sahip olduğu vurgulanarak bu kararın uluslararası hukuk kurallarına dayanan insan hak ve özgürlüklerini koruma amaçlı olduğu ifade edildi.

Ukrayna'da 2014'te Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçılar Kiev yönetimine karşı sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

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