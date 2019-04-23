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  • 23.04.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 16:27

37 kişiyi idam etti

İçişleri Bakanlığı, 37 kişinin "terör suçlaması" sebebiyle idam edildiğini açıkladı.

Dünya şokta! 37 kişiyi idam ettiler...

Uluslararası haber kanallarının son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 37 kişinin "terör suçlaması" sebebiyle idam edildiğini açıkladı.

37 kişinin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

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