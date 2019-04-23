Uluslararası haber kanallarının son dakika haberine göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 37 kişinin "terör suçlaması" sebebiyle idam edildiğini açıkladı.
37 kişinin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi.
Uluslararası haber kanallarının son dakika haberine göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 37 kişinin "terör suçlaması" sebebiyle idam edildiğini açıkladı.
37 kişinin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedildi.
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