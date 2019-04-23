Lüksemburg'ta 36 yıl boyunca tahtta kalan ve tahtı 2000 yılında oğluna devreden Lüksemburg Büyük Dükü Jean 98 yaşında hayatını kaybetti.
Lüksemburg Büyük Dükü Jean bir süre önce akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedavi altına alınmıştı.
Lüksemburg'ta 36 yıl boyunca tahtta kalan ve tahtı 2000 yılında oğluna devreden Lüksemburg Büyük Dükü Jean 98 yaşında hayatını kaybetti.
Lüksemburg Büyük Dükü Jean bir süre önce akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedavi altına alınmıştı.
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