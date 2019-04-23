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  • 23.04.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 10:57

Son dakika: hayatını kaybetti

98 yaşında hayatını kaybetti. Jean bir süre önce akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedavi altına alınmıştı.

Büyük Dük hayatını kaybetti

Lüksemburg'ta 36 yıl boyunca tahtta kalan ve tahtı 2000 yılında oğluna devreden 98 yaşında hayatını kaybetti.

Lüksemburg Büyük Dükü Jean bir süre önce akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedavi altına alınmıştı.

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