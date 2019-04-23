Dünya, Sri Lanka'daki terör kurbanlarına ağladı. Ülkede Paskalya ayinlerinin düzenlendiği 3 kilise ile 3 lüks otel, önceki gün bombalı saldırıya uğradı. Birkaç saat sonra da Kolombo'nun 2 ayrı banliyösünde de bomba patlatıldı. Ölü sayısı 290'a çıktı. Dün ise Kolombo kenti bir kez daha sarsıldı. 87 adet bomba fünyesi bulunurken, bir kilisenin yanındaki minibüs kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Saldırıyla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Terör saldırısından terör örgütü Ulusal Tavhid Cemaati'nin sorumlu olduğu vurgulandı. Saldırılara ilişkin istihbaratın 2 hafta önce alındığını ancak yeterli önlemlerin alınmadığı açıklandı. Ölen 35 yabancı arasında Türk mühendisler Serhan Selçuk Nariçi (34) ve Yiğit Ali Çavuş (27) da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini aradı. Erdoğan'ın Çavuş ve Nariçi'nin Adıyaman'daki şehitliğe defnedilmeleri için talimat verdiği ortaya çıktı.

ASKERE GİDECEKTİ

Sri Lanka'da terör saldırısında can veren Türk mühendis Yiğit Ali Çavuş'un Kadıköy'deki evine Türk bayrağı asıldı. Oğlunun İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Onur Belgesi ile mezun olduğunu belirten baba Mehmet Çavuş, "Çok başarılı bir çocuktu. Yardımseverdi. Sri Lanka'daki ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Haziran ayında Manisa'da bedelli askerlik yapacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayıp iki gencimizin şehit olduğunu, onların Adıyaman'daki şehitliğe defnedilmesi yönünde talimatta bulunduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.





SON PAYLAŞIM

Danimarka'nın en zengin işadamı Anders Holch Povlsen, ailesiyle birlikte Sri Lanka'ya tatile gitmişti. Povlsen, 4 çocuğundan 3'ünü terör saldırısında kaybetti. Povlsen'in en büyük kızının, saldırıda ölen 3 kardeşinin fotoğrafını, 4 gün önce sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.





MEZAR TAŞINA ŞEHİT YAZILSIN

Elektrik mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki baba ocağında da gözyaşı ve acı hakimdi. 3 yıldır Sri Lanka'da olan Serhan'ın babası Mehmet Nariçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri aradı. Şehitliğe defnedilmesi konusunda talimatlar verdiğini söyledi. Bu bizi onurlandırdı. Mezar taşına şehit diye yazılırsa acımız biraz olsun hafifler. Devlet büyüklerimiz ilk andan bu yana bizimle irtibat halindeler. Allah razı olsun" dedi.





Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarının ardından dün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan korkutan bir açıklama geldi. Ülkeye gidecek ABD'lilerin uyarıldığı açıklamada, "Teröristler saldırabilir" denildi.

FURKAN KARA- METİN HARIKÇI