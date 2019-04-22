İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi'yi görevden alarak yerine DMO Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami'yi atadı.
Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DMO Genel Komutanı Caferi görevden alınarak Bakiyetullah Kültür ve Sosyal İşler Karargahı Sorumlusu olarak atandı. Caferi'nin yerine ise yardımcısı Selami atandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Caferi görevden alındı
İran lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından terör örgütü listesine alınan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Caferi'yi görevden aldı. Caferi'nin yerine DMO Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami atandı.
İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi'yi görevden alarak yerine DMO Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami'yi atadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.