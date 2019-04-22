İran lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi'yi görevden alarak yerine DMO Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami'yi atadı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DMO Genel Komutanı Caferi görevden alınarak Bakiyetullah Kültür ve Sosyal İşler Karargahı Sorumlusu olarak atandı. Caferi'nin yerine ise yardımcısı Selami atandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.