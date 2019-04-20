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  • 20.04.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 10:21

da doğum günü kutlaması kana bulandı: 13 ölü

’da silahlı bir grup saldırgan, bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında insanlara ateş açtı. Saldırıda 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ülke şokta! Doğum günü kana bulandı: 13 ölü

Olay 'nın Veracruz eyaletinin Olmec bölgesindeki Minatitlan şehrinde meydana geldi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup saldırgan, restoranda bir çocuğun doğum gününü kutlamak üzere bir araya gelen aile fertlerinin üzerine ateş açtı.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıda 5'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 4 kişi de yaralandı.

Yerel medya saldırganların, içeride bir kişiyi aradıklarını, olumsuz yanıt almaları üzerine rastgele ateş açaıp 13 kişiyi öldürdüklerini duyurdu.

Polis saldırganları arıyor.


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