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  • 20.04.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 16:12

’de vahşi !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Başkent Lefkoşa'ya bağlı Taşkent Köyü yakınında bulunan ormanlık arazide dün 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

KKTC’de vahşi cinayet!

medyasının 'vahşet' manşetiyle verdiği , ülkede şok etkisi yarattı. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, hiç bir kimlik belgesine rastlanmadı.

Polis, kimlik tespiti için bölgede bulunan bir üniversitede okuyan yabancı öğrencilerden yardım istedi, ancak bir sonuç alınamadı.

Polisin ilk incelemelerine göre gencin darp edilip boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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