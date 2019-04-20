Milli İstihbarat Teşkilâtı'nın (MİT) operasyonuyla yakalanan Birleşik Arap Emirliği (BAE) ajanları Samir Semih Şaban (40) ve Zeki Yusuf Hasan'ın kirli ağı deşifre oluyor. Şaban ve Hasan'ın kurduğu istihbarat ağının izini süren güvenlik güçleri, ayrıca iki ajanın görüştüğü gazetecileri de belirlemeye çalışıyor. BAE'nin Türkiye'deki istihbarat ağının temellerini atan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suud konsolosluğunda öldürülmesinden sonra Türkiye'ye gelerek çalışmalara başlayan 40 yaşındaki Samir Semih Şaban'la ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.

AİLEDEN BOMBACI

YeniŞafak'ın haberine göre BAE ve Suudi Arabistan istihbaratının tetikçisi Muhammed Dahlan'ın en yakınındakilerden biri olan Samir Semih Şaban'ın uzmanlık alanı, patlayıcı/bomba yapımı, suikast ve sabotaj. Lübnan'da mühendislik okuyan Şaban, bomba, suikast ve sabotaj eğitimini de bu ülkede aldı. Alınan bilgiye göre Şaban'ın babası da tıpkı kendisi gibi bir patlayıcı uzmanı. Yaklaşık 6 aydır Türk istihbaratınca izlenen ve geçtiğimiz pazartesi günü yapılan bir operasyonla yakalanan iki ajan, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlarını gizlemek için Filistin pasaportu taşıyor.







MİT tarafından takip edilen iki casus, Türkiye'de özellikle Arapların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dolaştı. Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan'ın Türkiye'deki Hamaslıların faaliyetlerini izledikleri, Müslüman Kardeşler'in Türkiye'deki şemasını ortaya çıkarmaya çalıştıkları da gelen bilgiler arasında.

İKİSİ DE EL-FETİH'TEN

Dahlan'ın adamı Şaban El Fetih'in istihbarat biriminde görev yaptı

İkilinin bölgedeki birçok ülkeye giriş-çıkış yaptığı öğrenilirken, iki ismin de bir dönem orduda görev yaptıkları belirlendi. Ajanlardan Zeki Yusuf Hasan, El-Fetih'e bağlı Filistin istihbaratında üst düzey görevlerde bulundu. İki isim de Hamas-Fetih çatışmalarının yaşandığı dönemde İsrail istihbaratı ve Muhammed Dahlan'la sürekli irtibat halinde oldu. Son olarak Bulgaristan'da faaliyet gösteren Zeki Yusuf Hasan, Samir Semih Şaban'a yardımcı olması için Türkiye'ye gönderildi.

SUİKAST EKİBİNDE

Samir Semih Şaban'ın Filistin geçmişi karanlık. 2007 yılında Hamas'a yönelik saldırılar sırasında bir sırt çantasına 25 kilogram patlayıcı yerleştiren bir grup El-Fetih üyesi, korumalardan korkarak saldırıdan vazgeçmiş ancak yakalanmaktan kurtulamamışlardı. Olay sonrası Hamas, 10 kişiyi gözaltına almış, El-Fetih üyeleri suikast planını itiraf etmişti. Hamas lideri İsmail Haniye'nin namaz kılmak üzere geldiği camide patlatılması planlanan bomba ile hem Haniye hem de yakınında bulunanlar öldürülecekti. İşte saldırıda kullanılmak istenen o bomba, geçtiğimiz pazartesi Türkiye'de yakalanan Şaban tarafından hazırlandı. Bu suikast girişiminin ardından Gazze'den kaçmak zorunda kalan Şaban, 'aranan suçlular' listesine alındı. 2008 yılında Gazze'den çıkan Şaban, o tarihten beri BAE'de ikamet ediyordu.

