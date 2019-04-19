ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'a, Dünya Bankası Başkanlığı'nı önerdi. Gözler Ivanka Trump'a çevrildi. Ivanka Trump, babasına bu işle ilgilenmediğini, yönetimdeki görevinden memnun olduğunu söyleyerek teklifi reddettiğini ifade etti. Trump ayrıca ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ın Dünya Bankası Başkanlığı'na aday gösterilmesi sürecinde rol aldığını da sözlerine ekledi. Malpass'ın Başkan Trump'a, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve kızı Ivanka tarafından önerildiği iddia ediliyordu.
- Dünya
- 19.04.2019
- Gazete
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