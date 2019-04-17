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  • 17.04.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 10:16

Tecavüz uluslararası sularda oldu diye ceza yok!

'da görülen bir davada hâkim, İspanya açıklarında kurvaziyer gemisinde bir a tecavüz etmekle suçlanan gence, olay uluslararası sularda işlendiği ve suçu işleyen İspanya vatandaşı olmadığı için ceza veremedi.

Denizde tecavüz davasında akılalmaz karar
'da 2009'daki yasa değişikliğine göre, uluslararası suçların şüphelilerinin İspanya vatandaşı olmaları halinde yargılanabileceğini hatırlatan hâkim, 'da açılan davada 18 yaşındaki gence ceza vermedi.

17 yaşındaki bir , geçen hafta Panama bandıralı MSC Divina gemisinde yolculuk ederken İtalyan gencin kendisini zorla kamaraya götürerek kendisine tecavüz ettiğini ailesine bildirmiş, bunun üzerine ailesi karaya çıkarak Valencia'da adli tıp raporu tutturarak tecavüzün kanıtlanmasını sağlamıştı.

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