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  • 17.04.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 23:28

Portekiz'de 28 öldü

Portekiz'in 'nda, leri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen 28 kişinin öldüğü bildirildi. Madeira Adası'nda 2005 yılında meydana gelen trafik sında da 5 İtalyan turist ölmüştü.

Katliam gibi kaza!

Portekiz basınının yerel yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Caniço kentinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan leri taşıyan otobüsün bir evin üzerine devrildiği belirtildi.

Santa Cruz Belediye Başkanı Filipe Sousa, RTP3 televizyonuna yaptığı açıklamada, da 11'i erkek ve 17'si kadın olmak üzere in hayatını kaybettiğini, Portekizli otobüs şoförü ve turist rehberinin ise hafif yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın kazanın ardından Madeira Adası'na gittiği açıklandı.

Madeira Adası'nda 2005 yılında meydana gelen da 5 İtalyan turist ölmüştü.

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