Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.04.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 18:08

Başkanı Garcia kendini vurdu

Başkanı 'nın polis tarafından tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vurduğu bildirildi.

Eski lider kendini vurdu

Peru , kendisini başından tabancayla vuran Garcia'nın, Casimiro Ulloa hastanesine kaldırıldığını ve ameliyata alındığını açıkladı. Açıklamada, Garcia'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Avukatı Erasmo Reyna da eski devlet başkanının, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söyledi.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia için mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaları reddediyordu. , Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

12 ÜLKEDE RÜŞVET SKANDALI
'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, , Dominik Cumhuriyeti, , Ekvador ve makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriEski Peru Devlet Başkanı Garcia kendini vurdu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri