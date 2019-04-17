TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Dünya Mirası'na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: Notre Dame yangını bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak.

İTALYA BAŞBAKANI GIUSEPPE CONTE: Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım" değerlendirmesini yaptı.

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: Düşüncelerimiz, Fransız dostlarımızla...

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınla mücadele edenlere desteğini dile getirdi.

AB KONSEY BAŞKANI DONALD TUSK, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün hepimiz Paris'leyiz." dedi.

VATİKAN: Notre Dame Katedrali'ndeki yangının büyük şok ve üzüntüyle karşılandığı, bu dramatik durumla mücadele eden itfaiyeciler için dua ediyoruz.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki devasa yangını izlemek korkunç. Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli!" mesajını paylaştı.