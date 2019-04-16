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  • 17.04.2019 03:52
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 03:52

, ABD'nin 'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

'nin () 'daki , ABD'nin Küba'ya ve Küba'da iş yapan şirketlere karşı yeni yasal önlemler alma kararı almasının AB tarafından kınandığını söyledi.

AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

'nin () 'daki düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin bu kararının, Küba'da refahın artmasına ve iş istihdamı yaratmaya yardımcı olan yabancı yatırımlar için daha fazla kafa karışıklığına yol açacağını belirtti.

Alberto Navarro Gonzales, "Bu kararı kınıyoruz ve bundan ötürü derinden üzgünüz" ifadesini kullandı.

ABD'li üst düzey bir yönetici, ABD'nin Küba, ve Nikaragua'ya yeni cezai önlemler alacağını açıklamıştı.

Karara göre, Küba'da 1959 devriminden sonra adadaki ABD'li şirketlere el konulmasından yararlanan şirketlere dava açılması öngörülüyor.

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