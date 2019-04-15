



Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde 28 yıl önce ağzında ağrı olduğu şikayetiyle doktora başvuran hastaya dişlerinin neredeyse tümünün işlevsiz olduğu söylendi. Dişlerinin çoğu sökülen hastaya implant takıldı. Yıllar sonra tekrar doktora giden hasta büyük bir sağlıkskandalıyla karşılaştı.



Yıllar önce başvurduğu diş hekiminin ağzına sanayi tipi vida taktığı ortaya çıktı. Hastanın çene kemiklerine monte edilen implantların titanyum implant değil sadece sanayilerde bulunabilen vidalardan olduğu anlaşıldı. Doktorlar durumu hastaya bildirerek ameliyat için onay aldı.