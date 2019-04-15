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  • 15.04.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 11:28

'da , eğiticisini yerden yere vurarak öldürdü

'da seyisi olan Baiju (45) bir filin saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaşananlar amatör kameralarca kaydedildi.

'ın Edava kentinde meydana gelen olayda, seyisliği yapan Baiju, filin saldırısına uğradı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, filin yere düşmüş olan seyise saldırdığı ve seyisin arkadaşlarının file taş atarak durdurmaya çalıştığı görülüyor. Filin ise hortumu ile seyisi kaldırarak yere vurduğu görülüyor. Yaşanan olayda, seyis olan Baiju, hayatını kaybetti.

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