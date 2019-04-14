Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.
Sudan Askeri Konseyi, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.
SAVUNMA BAKANI AVF EMEKLİ EDİLDİ
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.
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