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  • 14.04.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 22:27

Sudan'da 'nden 'bağımsız adayı belirlenmesi' çağrısı

Sudan'da , siyasi güçlerden, bağımsız bir adayı belirlemelerini istedi. Konsey, Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Savunma Bakanı Avf emekliliğe sevk edildi

Sudan'da , siyasi güçlerden, bağımsız bir adayı belirlemelerini istedi.

Konseyi, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.

SAVUNMA BAKANI AVF EMEKLİ EDİLDİ
Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

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