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Son dakika: Libya'da savaş uçağı düşürüldü
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.
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