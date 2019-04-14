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  • 14.04.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 17:38

Son dakika: Libya'da savaş uçağı düşürüldü

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

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