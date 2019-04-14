Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.04.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 21:19

’da Türk partisinin lideri Lütfi Mestan trafik sı geçirdi

'da Türklerin partisi Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan trafik sı geçirdi. Kazada 6 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Bulgaristan’da Türk partisinin lideri kaza geçirdi

Kırcaali'nin Zagorsko köyü yakınlarında aracıyla seyreden DOST lideri Mestan'ın otomobili başka bir otomobille çarpıştı. da diğer otomobilde bulunan 6 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı. Diğer araçta bulunan Emine Ahmet ve Hüseyin Ahmet yaralı olarak Kırcaali Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtilen Mestan'ın 24 saatliğine gözaltına alındığı açıklanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriBulgaristan’da Türk partisinin lideri Lütfi Mestan trafik kazası geçirdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri