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  • 13.04.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 22:11

'da bir askeri karargahta daha kontrol sağlandı

'da 'ne () bağlı güçler, başkent Trablus'taki 4. Tugay'ın karargahını kontrol altına aldı.

Libya'da bir askeri karargahta daha kontrol sağlandı

"Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonunun resmi web sitesinde, Trablus'un güneyindeki El-Aziziye bölgesinde yer alan 4. Tugay'ın karargahının 'ye bağlı batı bölgesi güçleri tarafından kontrol altına alındığına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Aziziye bölgesi bugün darbeci General 'e bağlı militanlar ile Tümgeneral Usame Cuveyli liderliğindeki UMH'ye bağlı batı güçlerinin arasındaki şiddetli lara sahne olmuştu.

Hafter'e bağlı güçler 10 Nisan'da 4. Tugay karargahını ele geçirmişti. 'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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