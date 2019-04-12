ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Endonezya'da merkez üssü Sulawesi Adası olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:40'ta meydana gelen depremin yerin 17.5 km altında oluştuğu belirtildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı, Sulawesi Adası ve civarında yaşayanları tedbir almaları ve bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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