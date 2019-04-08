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  • 09.04.2019 02:43
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 02:43

... ABD, inde rolleri olduğu gerekçesiyle vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

... ABD , inde rolleri olduğu gerekçesiyle vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

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