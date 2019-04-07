Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimini hangi adayın kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Slovakya'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Peki, Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı kim oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SLOVAKYA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Slovakya'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini avukat Zuzana Caputova kazandı.

Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alan Zuzana Caputova, cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerin ikinci turunda, İlerici Slovakya Partisinin adayı Caputova ve iktidardaki Yön- Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Sefcovics yarıştı.

Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçilen Caputova yüzde 58, rakibi Sefcovics ise yüzde 41 oy aldı.

16 Mart'ta düzenlenen seçimlerin birinci turunda en çok oyu alan Caputova (yüzde 40) ve Sefcovics (yüzde 18) ikinci tura kalmıştı.

Slovakya'nın 5'inci cumhurbaşkanı seçilen Caputova aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.