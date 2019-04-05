Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.04.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 17:30

’de felaket günü ilan edildi

’de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 11 kişinin yaralanmasına neden olan orman ı nedeniyle ulusal felaket ilan edildi.

Güney Kore’de felaket günü ilan edildi

Son dakika açıklamasına göre, 'de gece saatlerinde başlayan ve en az 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman ı rüzgarın etkisiyle Sokcho, Gangneung ve Donghae kentlerine yayılırken, ülkede ulusal felaket ilan edildi.

Başkent Seul'ün kuzeydoğusundaki Goseong kasabasında başlayan ve hızla yayılan yangın, 400 ev ve 500 hektarlık alanın tahrip olmasına neden oldu. Yangını söndürme çalışmalarına 10 bin personel katıldı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın söndürülmesini zorlaştırdığı yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Güney Kore hükümeti yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yangında evi hasar gören bir görgü tanığı, "Her şeyi kaybettim. Birkaç malzeme alabildim. Evime ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tahliye edilerek Cheonjin İlkokuluna yerleştirilen insanları ziyaret etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriGüney Kore’de felaket günü ilan edildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri