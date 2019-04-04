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  • 05.04.2019 03:26
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 03:26

Son dakika... 'de büyük

'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor.

O ülkede büyük yangın! Ölü ve yaralılar var

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge halkı taliye edilirken, kuvvetli rüzgâr nedeniyle kontrol alınmasında güçlük çekildiği belirtiliyor. Yangına havadan da onlarca helikopter müdahale ediyor.

, yangında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerel medya, ölenlerden ikisinin yaşlı bir çift olduğunu duyurdu.

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