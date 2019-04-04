Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge halkı taliye edilirken, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yangın kontrol alınmasında güçlük çekildiği belirtiliyor. Yangına havadan da onlarca helikopter müdahale ediyor.

Yerel medya, yangında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerel medya, ölenlerden ikisinin yaşlı bir çift olduğunu duyurdu.