Eski Bakan Jody Wilson-Raybould, hükümet yetkililerinin kendisini SNC-Lavalin şirketinin yolsuzluk vakasında soruşturulmasını engellemeye ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Wilson-Raybould, parlamento komisyonuna bir ses kaydı ve diğer bazı belgeler verdi.

Kamuoyuna açıklanan dosyaların, haftalardır skandalın etkilerini sınırlı tutmaya çalışan Trudeau üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

İDDİALAR NE?

SNC-Lavalin'in eski yöneticilerinin, Libya'da 2011'de devrilen Muaamer Kaddafi rejimi döneminde Libya'da ihale alabilmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu.

Liberal Başbakan Trudeau ise, SNC-Lavalin'in soruşturulmasını engelleyecek ve bunun yerine para cezası verilmesini sağlayacak bir karar alması için Wilson-Raybould'a, baskı yapmakla suçlanıyor.

Skandal nedeniyle Wilson-Raybould, geçen Şubat'ta istifa etmişti.

Trudeu ise suçlamaları reddediyor.

Ancak kamuoyu yoklamaları, skandalın gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi, Trudeau ve hükümetine desteği sarstığını gösteriyor.

SES KAYDINDA NELER VAR?

Kamuoyuna açıklanan, 18 dakikalık ses kaydında, Wilson-Raybould ve üst düzey yetkili Michael Wernick, telefonda SNC-Lavalin soruşturması hakkında konuşuyor.

Eski Adalet Bakanı, neler konuşulduğunu tam anlamıyla kayıt altına alabilmek için Wernick'in bilgisi olmadan konuşmayı kaydettiğini ve davaya müdahale girişimlerinden kaygı duyduğunu söyledi.

Konuşmada Wernick, birçok kez başbakanın şirketin soruşturulmamasını ve anlaşmaya varılmasını istediğini söyülyor.

Trudeau ve yetkilileri, inşaat şirketinin soruşturulması halinde binlerce kişinin işinin tehlikeye girebileceğinden kaygılandıklarını vurguluyor.

Wilson-Raybould ise, görüşmenin uygunsuz olduğu ve bu konuda görüşmeye devam etmelerinin tarafsızlığına gölge düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

PARLAMENTODAKİ SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Liberallerin hakimiyetindeki adalet komisyonu, amaçlara ulaşıldığını söyleyerek SNC-Lavalin skandalı hakkındaki soruşturmaya geçtiğimiz günlerde son vermişti.

Komisyonun soruşturmayı bitirmesinin ardından, Wilson-Raybould, ifadesini destekleyecek ek dosyalar sunacağını belirtti.

Muhalefet partileri, Wilson-Raybould'un, Trudeau ve yakın adamlarını SNC-Lavalin skandalına müdahale etmekle suçladığı geçen ayki ifadesinin komisyona ifade vermesini istemişti.