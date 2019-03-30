Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından ülkenin Rugby Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Sonny Bill Williams'ın annesi ve takım arkadaşı da İslam'ı seçti.

Sonny Bill Williams'ın arkadaşı John Fontain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Williams'ın annesi Lee Williams ve milli takım arkadaşı Offa Tuungafasi'nin Müslüman olduğunu duyurdu.

Williams ve İslam'ı seçen Tuungafasi ile birlikte camide çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Fontain, "Allahu Ekber, bugün Sonny Bill Williams'ın annesi ve takım arkadaşı Offa Tuungafasi, İslam'ı kabul etti. Allah onlar için kolaylık versin ve Firdevs cennetine koysun, amin." ifadelerini kullandı.

"ANNE ELHAMDÜLİLLAH"

Tuungafasi ile Christchurch hastanesindeki yaralıları ziyaret eden 33 yaşındaki Williams, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı ancak resmi Twitter hesabından başörtülü annesi ve daha önce Müslüman olan kardeşiyle bir arada oldukları resmi paylaşarak "Anne Elhamdülillah" yazdı.

Terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaşan Williams "Sadece haberi duydum ve şu anda nasıl hissettiğimi kelimelerle ifade edemiyorum." şeklinde konuşmuştu.

Canterbury Rugby Futbol Birliği takımında oynadığı yıllarda ailesiyle birlikte Christchurch'te yaşayan ve Yeni Zelanda Rugby milli takımında forma giyen ilk Müslüman oyuncu olan Williams, 2009 yılında Fransa'nın RC Toulonnais takımının formasını giydiği dönemde İslam'ı seçmişti. All Blacks forması altında iki kez dünya kupası kazanan ve halen Blues forması giyen Williams evli ve 3 çocuk babası.