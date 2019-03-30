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  • 30.03.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 18:52

'dan Başkan Erdoğan'a duası

'da bir grup Müslüman, 'de gerçekleştirilecek için dua etti. "Allah'ım bize bu ikramları yapan Türkiye'den razı ol. Erdoğan'ı muhafaza et. yolda sabit kıl. Şanını yüce eyle. Onu daima muzaffer kıl. Girdiği her yerden onu daima en güçlü şekilde çıkar" dualarla destek oldu.

Sudan'dan Başkan Erdoğan'a seçim duası

'da bir grup Müslüman, 'de bu hafta sonu gerçekleşecek için dua etti. , "Allah'ım bize bu ikramları yapan Türkiye'den razı ol. Erdoğan'ı muhafaza et. yolda sabit kıl. Şanını yüce eyle. Onu daima muzaffer kıl. Girdiği her yerden onu daima en güçlü şekilde çıkar" dualarla destek oldu.

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