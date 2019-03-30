Sudan'dan Başkan Erdoğan'a seçim duası

Sudan'da bir grup Müslüman, Türkiye'de bu hafta sonu gerçekleşecek seçim için dua etti. Müslümanlar, "Allah'ım bize bu ikramları yapan Türkiye'den razı ol. Erdoğan'ı muhafaza et. Ayaklarını Hak yolda sabit kıl. Şanını yüce eyle. Onu daima muzaffer kıl. Girdiği her yerden onu daima en güçlü şekilde çıkar" dualarla destek oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.