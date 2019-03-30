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  • 31.03.2019 03:21
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 03:21

askerleri 5 yi şehit etti

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin tüm lere katılım çağrısı yaptığı ‘Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine katılanlara ’in tepkisi yine çok sert oldu. 5 Filistinli şehit edildi.

İsrail askerleri 5 Filistinliyi şehit etti

Düzenlenen gösteriler sırasında askerlerinin açtığı ateşte 3 şehit oldu, 200'den fazla Filistinli de yaralandı. Filistin Haber Ajansı WAFA, İsrail askerlerin açtığı ateşte 20 yaşındaki Mohammed Jihad Saad, 17 yaşındaki Tamer Hashim Abu Al-Khair ve 17 yaşındaki Adham Nidal Sakr Amara'nın şehit olduğunu duyurdu.

Ajans İsrail askerlerinin hedef gözeterek açtıkları ateşte. aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 200'den fazla Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

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