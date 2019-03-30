İsrail askerleri 5 Filistinliyi şehit etti

Düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3 Filistinli şehit oldu, 200'den fazla Filistinli de yaralandı. Filistin Haber Ajansı WAFA, İsrail askerlerin açtığı ateşte 20 yaşındaki Mohammed Jihad Saad, 17 yaşındaki Tamer Hashim Abu Al-Khair ve 17 yaşındaki Adham Nidal Sakr Amara'nın şehit olduğunu duyurdu.

Ajans İsrail askerlerinin hedef gözeterek açtıkları ateşte. aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 200'den fazla Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.