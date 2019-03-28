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  • 28.03.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:08

Guatemala şokta! da 32 kişi hayatını kaybetti

Guatemala’da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülke şokta! Kazada 32 kişi hayatını kaybetti



Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da ilk belirlemelere göre bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.

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