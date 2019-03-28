Söz konusu ada, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT tarafından da görüntülendi. Paylaşılan uydu fotoğraflarında ada ve çevresinin şekline ilişkin görüntüler yer aldı.

RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna iletiyor. RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.