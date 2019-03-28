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  • 28.03.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 15:35

Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adaya merceği

Antarktika'da 'nın bulunduğu , 'nin ilk yerli gözlem uydusu tarafından mercek altına alındı.

Türk üssünün bulunduğu adaya RASAT merceği
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ( Uzay), ve çevresinin 26 Mart'ta uzaydan çekilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda kurulmuştu.

(İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde düzenlenen seferde, yürütüldüğü yerlerin başında Horseshoe Adası gelmişti.

Söz konusu ada, TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu tarafından da görüntülendi. Paylaşılan uydu fotoğraflarında ada ve çevresinin şekline ilişkin görüntüler yer aldı.


RASAT, hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor ve bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna iletiyor. RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

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