ABD'nin Maine eyaletinde bir öğretmen sınıfta utanç verici bir halde yakalandı.

Windsor kentinde sınıf öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Nancy Leigh Ann Brann, bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

Coastal Christian School'da gerçekleşen olay, öğretmenin 14 yaşındaki öğrenciyi sınıfa davet etmesiyle başladı. Öğrencinin ailesi, bir aşamadan sonra kadının ilgisinden şüphelendi.

Savcılık 44 yaşındaki Brann için 12 yıl hapis cezası istedi, hakim iki buçuk yıl ceza verdi. Öğretmen, dört yıl da şartlı tahliye kurallarına tabi olacak.

Söz konusu kurallar, öğretmenin 18 yaş altındaki tüm çocuklarla iletişim kurmasını yasaklıyor.

Öğretmenin yakalanmadan önce bir başka öğrenciyle de cinsellik için iletişime geçtiği belirlendi.