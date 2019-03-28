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  • 28.03.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 11:39

'de büyük rezalet! yle yakalandı...

44 yaşındaki kadın mahkemede iki buçuk yıl hapis cezası aldı, dört yıl ise 18 yaşından küçük hiçbir çocukla iletişime geçemeyecek.

Sınıfta rezalet! Öğretmen öğrenciyle yakalandı...

'nin Maine eyaletinde bir sınıfta utanç verici bir halde yakalandı.

Windsor kentinde sınıf öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Nancy Leigh Ann , bir yle cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

Coastal Christian School'da gerçekleşen olay, öğretmenin 14 yaşındaki öğrenciyi sınıfa davet etmesiyle başladı. Öğrencinin ailesi, bir aşamadan sonra kadının ilgisinden şüphelendi.

Savcılık 44 yaşındaki Brann için 12 yıl hapis cezası istedi, hakim iki buçuk yıl ceza verdi. Öğretmen, dört yıl da şartlı tahliye kurallarına tabi olacak.

Söz konusu kurallar, öğretmenin 18 yaş altındaki tüm çocuklarla iletişim kurmasını yasaklıyor.

Öğretmenin yakalanmadan önce bir başka öğrenciyle de cinsellik için iletişime geçtiği belirlendi.

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