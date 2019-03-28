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  • 28.03.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 23:47

Sesuna 'ye savaş uçaklarının lerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunuldu

Sesuna, ’dan hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle 'ye savaş uçaklarının lerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunuldu. Tasarıda, "Başkan, Kongre'ye lerinin teslimatını kabul etmeyi planlamadığını veya bu yönde bir niyeti olmadığını yazılı bir şekilde tasdik ederse, ilgili sınırlamalara bir muafiyet uygulayabilir." denildi.

ABD'den skandal Türkiye tasarısı!

"'nun Hava Sahasını Koruma Yasası" başlıklı tasarı Senato'ya, Oklahoma James Lankford, New Hampshire Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen tarafından sunuldu.

Tasarı, hava savunma sistemlerini teslim almayacağı Amerikan hükümetince onaylanana kadar 'ye herhangi bir uçağının verilmemesini içeriyor.
F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla, bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyor.

DİKKAT ÇEKEN İFADE
Tasarıda, "Başkan, Kongre'ye lerinin teslimatını kabul etmeyi planlamadığını veya bu yönde bir niyeti olmadığını yazılı bir şekilde tasdik ederse, ilgili sınırlamalara bir muafiyet uygulayabilir." denildi.

"" ifadesiyle uçakların 'den Türkiye'ye nakledilmesinin kastedildiği belirtilen tasarıdaki, "Söz konusu sınırlama ABD ordusu tarafından kullanılan (Türk) F-35 uçakları için geçerli değildir." ifadeleri dikkati çekti.

Tasarıda, Türkiye'nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"OPERASYON KABİLİYET"
"Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar. ABD katıldığı koalisyon operasyonları dahil, ABD Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını kötü etkiler. Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğini önemli ölçüde etkiler. ABDnin savunma sistemleri ve operasyonel kabiliyetlerinin tehlikeye atma riskini önemli ölçüde artırır."

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde konuşlu uçakların Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin iki F-35 uçağının daha mülkiyetini gelecek haftalarda alması bekleniyor.

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