Son dakika gelişmesidne göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Son dakika... Theresa May'den istifa açıklaması
Son dakika... İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.
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