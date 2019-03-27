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  • 27.03.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 14:58

’de İslami eğitim merkezine saldırı! Kur’an-ı Kerim nüshalarını yırttılar

'de İslam merkezine İslamofobik saldırı! İngiltere'de Newcastle şehrinden gelen yerel haberde saldırganların Kur’an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıkları duyuruldu.

İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıklarını duyurdu.

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