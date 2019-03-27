İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıklarını duyurdu.
İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıklarını duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.