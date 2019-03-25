Son dakika... İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti. Son dakika gelişmesine göre, İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.
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