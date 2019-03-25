Norveç'in Toromso kentinden 14 Mart'ta yola çıkan ve önceki gün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren Viking Sky gemisi korkulu anlar yaşattı. 915'i yolcu bin 373 kişinin bulunduğu gemiden 479 kişi helikopterle kurtarıldı. Hava şartlarının yumuşamasının ardından gemi Molde Limanı'na getirildi. Çıkarılanların arasında 3'ü ağır 11 yaralının olduğu belirtildi. Norveç'in More og Romsdal kenti polisi; kurtarma çalışmaları için 5 helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisini bölgeye sevk etmişti. Geminin 'motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpıp parçalanabileceği' vurgulandı.